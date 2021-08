Catania, Russini: “Derby col Palermo capitolo a parte. Serie B? Siamo pronti”

Le dichiarazioni rilasciate dal nuovo attaccante del Catania in vista dell'inizio del nuovo campionato di Serie C

"Catania è una città che vive di calcio e dopo i primi giorni di lavoro in ritiro me ne sono reso conto. Avvertiamo sostegno e spinta emozionale. Immagino il Massimino pieno, sarebbe anche ora, pure noi calciatori abbiamo bisogno di emozioni forti e gli avversari s’intimoriscono". Lo ha detto Simone Russini , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi sono stati i temi trattati dal nuovo attaccante del Catania : dagli obiettivi della compagine etnea, al derby di Sicilia.

PRONOSTICO E DERBY - "Io davvero posso giudicare il Girone C perché ho vissuto anche le esperienze negli altri due raggruppamenti. Quello del Sud è il più incerto, forte, equilibrato e combattuto. Chi vincerà il campionato? Faccio tutto l’elenco? Tra Catanzaro, Foggia, Bari, Juve Stabia, Palermo, Catania c’è l’imbarazzo della scelta. Col cuore direi che vogliamo vincere tutte le partite. La realtà è che ci sarà da combattere gara dopo gara. Siamo pronti. Se immagino Catania-Palermo? Vorrei prima viverlo, mi manca. Ho giocato Rimini-Cesena, ho vissuto dalla panchina Ternana-Perugia, ma so che il derby di Sicilia è capitolo a parte".

BALDINI -"Baldini è un allenatore che predilige velocità sulle corsie e capacità di recupero. Penso e spero di dare tutto questo. Giochiamo a viso aperto, si vede dai primi giorni di prove sul campo, ed è un metodo che mi piace tantissimo, come saltare l’uomo sistematicamente.La rosa è veramente valida, giocatori reduci da categorie importanti: ho compagni di squadra umili e disponibili, e sul piano tecnico con Baldini mi trovo bene con le sue idee, giocheremo a viso aperto.Il mio mito è Diego, ma sono cresciuto in curva A col Napoli in C, poi ho studiato e ammirato Lavezzi. Le sue giocate mi hanno fatto innamorare del calcio una volta di più. Del Catania che ha vissuto in A ammiravo in tv il Papu Gomez e Maxi Lopez", ha concluso.