Catania, Reginaldo punge il Palermo: “Farò gol nel derby, so come segnare ai rosanero”

La promessa di Reginaldo al Palermo.

Il nuovo acquisto del Catania si proietta già al derby contro i rosanero e avvisa la compagine di Roberto Boscaglia, le sue parole nel corso dell’intervista concessa a Itasportpress.

“Sono arrivato con la voglia di fare bene perchè questa è una società che merita l’impegno di tutti i calciatori per gli sforzi economici che sta facendo. Bisogna riportare il Catania nelle categorie superiori perchè per storia e blasone il club etneo non può giocare in Serie C. Sono venuto a Catania per vincere, credo che ci siano le possibilità di andare in Serie B anche attraverso i playoff. Mister Raffaele è davvero bravo. È chiaro che la sua strada, almeno inizialmente, è in salita perchè il gruppo è stato rinnovato e serve tempo per essere squadra, ma penso che presto raggiungeremo uno stato di forma ottimale. So che i nostri tifosi aspettano il derby contro il Palermo e allora vi confesso che ai rosanero ho fatto sempre gol. Al primo anno a Treviso feci anche una doppietta quindi per il derby prometto di fare gol perchè so come segnare al Palermo”.