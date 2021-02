Catania, Raffaele in vista del derby: “Palermo? Sfida attesa, ma prima testa alla Vibonese”

Poco più di quattro ore e sarà Vibonese-Catania.

Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele, intervenuto ai microfoni della stampa alla vigilia della sfida in programma alle ore 15 a Vibo Valentia: dal derby contro il Palermo, in programma mercoledì sera allo Stadio “Massimino”, al momento della compagine etnea, reduce dal pari ottenuto contro la Paganese. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Arriveremo al 7 marzo giocando sette partite in 21 giorni. Il derby? Prima pensiamo a fare bene contro la Vibonese perché è un avversario molto tenace e ha qualità in tutti i reparti. Il Palermo? Sfida attesa, da preparare in poche ore, al massimo della condizione. In questa fase intensa le rotazioni sono fondamentali, si contano come sempre assenti importanti, non è una novità. Si gioca ogni tre giorni ed è giusto alternare i titolari”, ha spiegato Raffaele.

SINGOLI – “A Vibo avremo una difficoltà in fase difensiva per l’esiguo numero di specialisti. Sales e Tonucci sono squalificati, Zanchi è ancora infortunato. Ma Dos Santos ha recuperato ed è a disposizione. Pinto ha giocato molte gare, ma è esperto e saprà gestirsi. Ma è necessario che ci sia. Sul piano fisico abbiamo reagito bene anche negli ultimi tempi. Sono mancati i risultati nelle tre gare recentemente disputate. Il rigore sbagliato col Bari ci ha tolto due punti, altri due li abbiamo persi a Pagani, ma dobbiamo avere la voglia di proseguire con la continuità che ha contraddistinto l’atteggiamento della squadra negli ultimi mesi”.

LA GARA – “In Calabria dobbiamo giocare col baricentro più alto anche a costo di rischiare, ma bisognerà attaccare molto di più. La voglia di disputare una grande partita l’ho colta nel gruppo. Restiamo una squadra unita con tutti i limiti e le assenze. Ho disposto di Piccolo solo per cinque gare, Russotto è appena rientrato. Si tratta di uomini che hanno esaltato le qualità de gruppo. Con tutti a disposizione sono sicuro che meriteremo gli applausi dei tifosi”, ha concluso.