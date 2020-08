Catania, Raffaele è il nuovo allenatore: “Questo club merita di tornare in alto”

Il Catania si prepara a ripartire da Giuseppe Raffaele Addamo.

Dopo un lungo tira e molla, la tanto attesa fumata bianca è finalmente arrivata: è infatti di pochi istanti fa la notizia relativa all’approdo del tecnico originario di Barcellona Pozzo di Gotto, che nelle scorse ore aveva rescisso il proprio contratto con il Potenza, in rossoblù. Raffaele, tra i nomi orbitati attorno al Palermo durante il casting per la panchina rosa, ha firmato un contratto annuale che prevede un’opzione a favore del Catania per la stagione successiva. A darne notizia, tramite i propri canali ufficiali, è stato lo stesso club etneo.

“Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Giuseppe Raffaele Addamo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 5 dicembre 1975.

Nelle ultime due stagioni, in Serie C, mister Raffaele ha brillantemente guidato il Potenza, giunto alla conquista di piazzamenti di rilievo nel girone C e successivamente apprezzato nel corso dei playoff”.

“Abbiamo scelto Giuseppe Raffaele – spiega il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino – valutando anzitutto la sua idea di calcio, sempre propositiva, la riconoscibilità della sua impronta tattica e la capacità di valorizzare le individualità nel contesto delle superiori esigenze del collettivo. Il contratto è annuale ma prevede un’opzione a favore del nostro club per la stagione 2021/22: considerando la parabola ascendente della carriera del neo-allenatore rossazzurro, abbiamo voluto individuare nel presente, così, anche una strada per il futuro”.

Formalizzata la risoluzione del contratto con il Potenza, Giuseppe Raffaele, ha infine rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni di “Antenna Uno Notizie”: “Preferisco non dir nulla in questo momento e lasciare che sia la società a parlare quando i tempi saranno maturi. L’affetto dei tifosi? Sono contento di questa attestazione di stima, quella etnea è una piazza importante. Il Catania merita di tornare in alto”, sono state le parole dell’allenatore.