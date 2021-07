Catania, Pulvirenti: “Contattammo Maxi Lopez in segreto, fu il mio miglior colpo”

L'attaccante argentino, Maxi Lopez, si ritira dal calcio giocato. L'ex patron del Catania, Pulvirenti, svela alcuni retroscena che portarono il centravanti classe 1984 dal FK Mosca al Catania

La sua avventura in Italia è iniziata nel 2010 proprio nel club etneo, all'epoca di proprietà di Antonino Pulvirenti, che ai microfoni di ItaSportPress alcuni retroscena sulla trattativa che portò l'argentino in Sicilia: "Maxi Lopez aveva una clausola sul contratto che voleva sfruttare per arrivare in Italia. Con il suo vecchio club c'era un accordo che lo avrebbero liberato solo a gennaio e difatti si precipitò a Roma per avviare una trattativa con la Lazio. Il calciatore rimase per una settimana nella capitale, ma non ci fu la fumata bianca tra lui e il presidente Claudio Lotito. Con una mossa fulminea contattammo il calciatore a Roma e poi lo portammo in assoluto segreto a Taormina all'Hotel San Domenico, unica struttura aperta a gennaio. Ricordo che gettammo anche la chiave della reception facendo capire a Maxi che non aveva alternativa: doveva firmare il contratto. Al di là della battuta riuscimmo a convincerlo e devo dire che lui fu contentissimo di indossare la maglia del Catania pur sapendo che in classifica non eravamo messi bene ed era arrivato da poco in panchina Sinisa Mihajlovic al posto dell'esonerato Gianluca Atzori. La prima partita che giocò con noi fu proprio contro la Lazio all'Olimpico e siglò il gol della vittoria esterna nella ripresa. Nessuno poteva immaginare che un giocatore che aveva giocato a Barcellona e vinto una Champions League, potesse giocare con il Catania. Fu uno dei colpi di mercato più importanti in assoluto. Dispiace che abbia smesso, ma è stato per il Catania un vero fuoriclasse".