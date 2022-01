Catania, pubblicato il bando d’asta: ecco il prezzo base del titolo sportivo

Dopo il fallimento, il titolo sportivo del club etneo sarà messo all'asta. Fissata la data dell'udienza dal Tribunale di Catania

Flebili segnali di vita per il rilancio del Catania dopo il fallimento dell'attuale proprietà decretato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale etneo. . Nella giornata di oggi, martedì 11 gennaio 2022, il Tribunale di Catania ha fissato la data dell'udienza per l'acquisizione del titolo sportivo del club rossazzurro che avrà luogo venerd'11 febbraio 2022 alle ore 12. L'avviso parte da una base d'asta di un milione di euro con un rialzo di cinquantamila euro per presentare le offerte di partecipazione all'avviso di cessione del titolo sportivo del Calcio Catania. Le relative buste presentate saranno poi acquisite e valutate dai giudici, che quattro ore dopo la scadenza del termine ultimo, procederanno ad annunciare il nuovo titolare del ramo d’azienda del club rossazzurro che sarà dunque tenuto a pagare anche i debiti sportivi.