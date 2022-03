Catania, Provenzano: “Playoff Serie B? Abbiamo un obiettivo. Noi la Macedonia…”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista palermitano del Catania, Alessandro Provenzano, tra il clamoroso ko dell'Italia di Roberto Mancini contro la Macedonia ai playoff Mondiali e il derby contro il Palermo, in programma ad aprile al Barbera

Intervenuto ai microfoni della redazione di "Itasportpress.it", il centrocampista del Catania , Alesssandro Provenzano , ha parlato dell'attualità che riguarda la formazione etnea, guidata dal tecnco Francesco Baldini . Il classe 1991, nato a Palermo , nel corso dell'intevista concessa ha analizzato lo stato di forma della compagine rossazzura, pienamente in corsa verso la zona playoff del girone C di Serie C, che dista soltanto un punto dagli etnei. Di seguito le dichiarazioni del playmaker siciliano, che ha anche affrontato le tematiche relative alla sconfitta dell' Italia di Roberto Mancini ai playoff Mondiali contro la Macedonia del Nord , trattando anche l'agomento derby al contro il Palermo .

"Playoff? Saranno fondamentali le prossime tre partite. Non abbiamo fatto una tabella ma le gare contro Potenza, Latina e Taranto ci diranno molto. Poi andremo a Palermo e il derby sarà la sfida chiave. Il mio obiettivo è vincere i playoff visto che abbiamo una squadra forte e ottimamente allenata. Poi c’è un bel feeling con i tifosi. Non partiremo favoriti ma non sempre va in B la squadra maggiormente accreditata. Il Catania potrebbe essere la Macedonia del Nord dei playoff per i Mondiali. Derby da palermitano con la maglia del Catania? Sicuramente la vivrò con una carica e una motivazione maggiore. Tra l’altro sarà la prima volta che incontro i rosanero al Barbera. Credo che sia l’identità il nostro segreto se vogliamo dirla così. La squadra ha dimostrato di giocare bene e di avere le idee chiare in campo. Ma siamo un bel gruppo e sia il mister che il dt Maurizio Pellegrino stanno facendo un grande lavoro".