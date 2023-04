Catania, proseguono i lavori di ristrutturazione del “Massimino”: il progetto

Il "nuovo" stadio sarà pronto per il 7 febbraio 2024: i dettagli del progetto

Proseguono i lavori di riqualificazione dello Stadio "Angelo Massimino" di Catania . Nella giornata di oggi, mercoledì 19 Aprile, dirigenti, tecnici e funzionari del Comune di Catania hanno condotto i giornalisti in un sopralluogo nelle zone di cantiere dell'impianto per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento, appaltati lo scorso anno dall'Amministrazione Comunale.

Un progetto complessivo da oltre cinque milioni di euro - elaborato in sei mesi - partito il 17 novembre 2022 con l'inizio dei lavori e l'allestimento del cantieri, che terminerà il 7 febbraio 2024. Nel dettaglio, in tutti i settori del "Massimino" verranno installati nuovi seggiolini (circa 20.300) ed un nuovo tabellone luminoso largo 16 metri e alto 4 metri, che sostituirà quello attuale ormai inutilizzato. Ma non solo; verrà ristrutturata l'area spogliatoi (circa 1100 mq.), gli uffici, la Tribuna Stampa e il Box Sponsor (800 mq.). Lavori di sostituzioni anche della grondaia, retopping della pista di atletica, oltre al rifacimento di tutti i servizi igienici e del manto erboso.