Catania, presentata documentazione iscrizione alla Serie C 21/22: la situazione

La società rossoazzurra compie un nuovo importante passo in vista della prossima stagione, presentando l'intera pratica economico-finanziaria al fine di iscrivere il club alla Serie C 21/22

Un lungo tunnel, composto da dubbi, incertezze - finanziarie così come organizzative -, paure, aveva inglobato la società etnea nelle ultime settimane. La fallita acquisizione del club da parte di Joe Tacopina , aveva lasciato spazio a non poche perplessità per il futuro economico della franchigia rossoazzurra, sempre più incerta sulle dinamiche direttamente collegate alla prossima stagione.

Adesso, probabilmente, il Catania vede davvero la luce - seppur flebile - in fondo a questo oscuro tunnel. Attraverso un comunicato ufficiale rilasciato tramite i propri canali di comunicazione, infatti, il Catania ha dichiarato di aver presentato tutta la documentazione necessario per iscrivere la squadra all'edizione 21/22 del campionato di Serie C. Un atto sicuramente molto importante, ma che non lascia ancora la piena conferma sulla partecipazione degli etnei alla competizione. La palla passa di fatto alla Covisoc, che entro e non oltre la data del 8 di luglio dovrebbe confermare - in maniera definitiva - l'accesso al campionato da parte del club, ponendo le basi per evitare un disastroso fallimento societario.