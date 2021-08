Catania, Piccolo: “Girone C tosto ma siamo pronti. Desideriamo il ‘Massimino’ pieno”

Le parole dell'attaccante del Catania, Antonio Piccolo, in vista del primo impegno ufficiale degli etnei in Coppa Italia

Approdato in rossazzurro nella scorsa sessione estiva di mercato, Antonio Piccolo, è pronto a tornare in campo dopo la stagione appena trascorsa condizionata dall'infortunio rimediato a gennaio che lo ha tenuto ai box fino per svariati mesi. Il calciatore, intervenuto ai microfoni de "La Stampa", ha parlato in vista dell'inizio del prossimo campionato di Serie C.