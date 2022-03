Catania, Perinetti valuta: “Piazza di grande fascino. Incontrerò Mancini e poi…”

Benedetto Mancini, nuovo patron del Catania, vorrebbe ingaggiare l'ex Palermo, Giorgio Perinetti, come dirigente del club etneo

La conferenza stampa di presentazione di Benedetto Mancini, imprenditore laziale e nuovo proprietario del Catania, ha illustrato la composizione del nuovo management dirigenziale del club in chiave presente e futura. Dopo le dimissioni rassegnate dall'ex ds Maurizio Pellegrino, che il patron si è detto pronto a respingere, Mancini ha praticamente ufficializzato la nomina di Fabrizio De Micheli in qualità di direttore generale, l'approdo di Dario Perugia come Responsabile dello Staff sanitario e di Riccardo Fabbro nel ruolo di club manager. La mossa che però consoliderebbe le ambizioni del nuovo proprietario del Catania Calcio, preannunciata al cospetto dei cronisti in conferenza stampa, sarebbe quella di ingaggiare un vero e proprio totem dirigenziale del panorama calcistico italiano, Giorgio Perinetti, come deus ex machina manageriale del nuovo Catania.