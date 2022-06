Catania, Pelligra: “Sapevo che un giorno sarei tornato a casa. Il motivo…”

"Lo faccio per la mia terra, per la mia famiglia. Lo faccio per i catanesi, popolo passionale come me", si presenta così Ross Pelligra al popolo rossoblu. Il nuovo proprietario del Catania ha rilasciato un'interessante intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Tra le tante tematiche affrontate, Pelligra si è soffermato in particolare sul legame che intercorre tra la sua famiglia e la città etnea. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Le mie origini non le ho mai rinnegate, sapevo che un giorno, dall’Australia, sarei tornato a casa. Sì, a Catania mi sento come a casa. I miei parenti sono di Solarino (Siracusa) e ho sempre guardato alla Sicilia come alla terra in cui sarei rientrato per far felice il mio popolo. Il Catania? Ho pensato a mio nonno, lo faccio per la storia della mia famiglia perché ho voglia di vivere un periodo dell’anno qui. Comprerò casa a Catania, ho voglia di conoscere ancora meglio una città che mi ha stregato anche a distanza".