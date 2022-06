Catania, Pelligra: “Riporterò questo club dove merita. Dimostreremo nostro valore”

Le parole del nuovo proprietario del Catania, Ross Pelligra

Il Catania di Ross Pelligra è pronto a prendere vita. Dopo il fallimento nel dicembre del 2021 e l’esclusione dal campionato di Serie C, il Comune di Catania ha stabilito che sarà l'imprenditore italo-australiano, con il gruppo gestito dall’advisor Dante Scibilia, a rifondare il club rossazzurro. Intervenuto in conferenza stampa questa mattina, Ross Pelligra ha presentato il proprio progetto per la rinascita degli etnei non nascondendo le proprie ambizioni.

“Io sono onorato di essere qui in Sicilia perché la mia famiglia viene da qui. Ho viaggiato spesso in Italia e ho sempre sentito Catania come una città importante. Io anche se sono nato a Melbourne ho sentito una connessione con la Sicilia che va oltre l’oceano e i chilometri. È vero è stata una decisione di una settimana. Ho potuto sentire questa connessione con Catania, sono orgoglioso di essere qui per la mia famiglia, ma anche per tutte le famiglie siciliane“.

“Quello che faremo adesso è sederci e ricostruire il Catania per le future generazioni. Il club avrà un business plan per cui riuscirà oltre le aspettative. Questo club ha una storia importante, quindi c’è bisogno di un lavoro duro, voglio portare avanti questo patrimonio identitario sia per me che per il gruppo che costituirò nelle prossime settimane. Il gruppo che sarà costituito dovrà avere questa mentalità di lavoro duro. Noi vogliamo creare un grande coinvolgimento delle persone locali. creare lavoro con gente che abbia la stessa visione. Vogliamo che attraverso di noi la gente possa capire il valore diCatania e della Sicilia“.

Sul vivaio rossazzurro: “Noi vogliamo ricostruire un settore giovanile con persone locali per fare crescere dei campioni catanesi. Quello che vogliamo fare è creare una squadra di leggende. Nelle prossime 2-3 settimane sarà un lavoro duro. Ringrazio il comune per la disponibilità delle ultime settimane. È un lavoro dove ci dovremo rimboccare le maniche. Quello che voglio fare io è che la gente del posto possano supportare in toto la squadra sicuramente gli altri presidenti avranno fatto un ottimo lavoro, ma io voglio lavorare duro e soprattutto io ascolterò tutti“.

Pelligra è chiaro: “Voglio essere supportato dalla mia squadra di legali. Voglio che si capisca che cosa rappresenti la storia di Catania. Quello che voglio è che tutti siano orgogliosi del Catania. Voglio riportare la squadra dove merita e anche oltre. Ho questo obiettivo, che gli imprenditori locali capiscano questo lavoro che andremo a fare“.