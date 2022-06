Catania, Pelligra: “Ricostruirò realtà calcistica solida. Torre del Grifo…”

Il Comune di Catania ha deciso di affidare la rinascita del club etneo al gruppo imprenditoriale australiano di Ross Pelligra . Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni de "La Sicilia", il nuovo proprietario del Catania , si è soffermato sui suoi progetti per la società non nascondendo le proprie ambizioni.

"Che impressione ho avuto dei tifosi di Catania che mi hanno sostenuto subito? Sono pieno di onore e orgoglioso di essere stato scelto dal Comune per rappresentare la città di Catania. Voglio portare avanti la "legacy" Catania 1946 e ricostruire una realtà calcistica solida che possa abbracciare anche le prossime generazioni. Tifosi? Io mi sento uno di loro. Un sostenitore del calcio a Catania. Per questo ringrazio di cuore il supporto della piazza perché lo condivido con tutte le persone che hanno vissuto le vicende belle e brutte del club. Le mie radici sono siciliane e il mio sangue è italiano. Sono felice come i tifosi del Catania e i cittadini".