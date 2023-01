Catania, Pelligra: “Massimino va ampliato. Chiedevano chi me l’avesse fatto fare…”

"In vista di una possibile scalata dalla Serie D verso altre dimensioni, penso che lo stadio Massimino vada ampliato. Catania è una città che ha storia, entusiasmo ritrovato, ha voglia di rivivere le atmosfere della Serie A. Quando abbiamo rilevato la titolarità del calcio a Catania, abbiamo cominciato da zero. Abbiamo esaminato un budget per costruirlo da zero, e costerebbe meno rispetto a un ampliamento che possa contenere non più 20 mila persone, ma 40-50 mila. Ma lo stadio di Cibali ha una storia importante, è stato ed è la casa del calcio in città. Abbiamo grande rispetto per l'amore che i tifosi hanno, dunque stiamo pensando al modo di ampliare la struttura. Qualcuno mi chiedeva chi me l'avesse fatto fare. Io avevo fiducia nella squadra dei dirigenti che s' è formata in pochissimo tempo, tutti stanno continuando a portare avanti con straordinario impegno il progetto tracciato in estate. Siamo primi in classifica, adesso e lo siamo stati fin dall'inizio. I tifosi arrivano allo stadio sempre più numerosi e incitano il Catania con senso di appartenenza. Questo chiedo a me stesso e a tutta la città ogni giorno: di rispettare quella maglia che i calciatori indossano rappresentando una comunità numerosa".