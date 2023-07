Catania, Pelligra: “Budget aumentato, puntiamo alla Serie B”

“Stiamo lavorando sodo. Avremo una squadra forte e la città di Catania sarà orgogliosa. Con pazienza ci goderemo insieme i risultati sperati. Ho assunto persone con grandissime capacità, a cui attribuisco pieni poteri. Per un club come il Catania è importante che ognuno metta il proprio mattoncino, ho grandissima fiducia nello staff, sono dei campioni nel campo e fuori. Voglio un Catania che renda orgogliosa la comunità catanese in Italia e all’estero, dimostrando di essere un club serio e rispettato che farà grandi risultati sul campo. Sperando di arrivare al più presto in Serie B. Il budget? Rispetto alla scorsa stagione è molto più alto, la cifra esatta aumenterà in base agli investimenti che saremo decisi a fare. Sono state settimane di duro lavoro tracciando le linee guida del business plan. I tifosi? Sono importanti per noi. E’ chiaro che da parte nostra c’è il desiderio di orientare il club alle famiglie, madre, padri, figli, zii e tutto il resto. Per noi conta essere un club orientato alle famiglie e all’inclusione”.