Catania, Pellegrino: “Vogliamo aprire un ciclo. Attacco? In tanti ce lo invidiano”

Le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Pellegrino, d.t. del Catania, in vista del nuovo campionato di Serie C

SILVESTRI E NON SOLO -"La partenza di Silvestri? Era il capitano e il riferimento, non c’erano più le condizioni per andare avanti. C’erano motivi personali che rimangono privati per rispetto del ragazzo. Studiamo come sostituirlo. Ligi e Nervo? Valutiamo alcuni profili. Non solo loro due sul taccuino. Il centrocampo riparte da Maldonado? È una scelta di qualità e continuità. Con Dall’Oglio, il nuovo acquisto Provenzano, Rosaia, il 2002 Frisenna siamo quasi al completo, ma cerchiamo ancora un centrocampista completo e che sia duttile. Provenzano? Acquisiamo l’esperienza di un calciatore che copre tutti e tre i ruoli, e può giocare davanti alla difesa con tecnica e fisicità".