Catania, Pellegrino: “Vitale salvare titolo, c’è fiducia. Mercato? No a speculazioni”

Le parole di Maurizio Pellegrino, direttore dell'area sportiva del Catania, sui temi più caldi in casa rossazzurra

" In questa fase la priorità assoluta è capire che il progetto sportivo, dunque la salvezza del titolo sul campo, è vitale per dare un domani al calcio cittadino. Gli sforzi sono proiettati verso questa direzione, abbiamo grande fiducia che si possa andare avanti. Fino a oggi la squadra ha dimostrato di tenere alla maglia e la buona parte dei calciatori, quasi tutti, hanno capito l'importanza di difendere questa causa ".

Così il direttore dell'area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino sul prosieguo della stagione, dopo la concessione dell'esercizio provvisorio. Il dirigente, sulle colonne de "La Sicilia", ha fatto il punto in casa rossazzurra ponendo l'attenzione sul mercato in uscita dopo il fallimento del club etneo deciso dal Tribunale lo scorso 22 dicembre.

"Intanto non si permetterà a nessuno di speculare, di approfittare della situazione per prendere i nostri tesserati sfruttando questa debolezza oggettiva. Ceccarelli? Ha risolto, se ne conoscono le motivazioni. Oramai il rapporto era chiuso, inevitabile la cessione. Maldonado? Abbiamo l'idea di individuare un calciatore con altre caratteristiche in un ruolo importante come quello del play. Altre partenze? Nessuno smembramento, tenteremo di completare la squadra con qualche calciatore che possa condividere l'idea del nostro gruppo. Un centrocampista, un attaccante, due difensori sono gli obiettivi. Non intendiamo indebolire la squadra, sappiamo che è complicato ma dobbiamo correre per salvare il titolo. Questo conta".