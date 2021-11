Catania, Pellegrino: “Situazione che pesa come un macigno, abbiamo una speranza”

Le dichiarazioni del direttore sportivo del Catania, Maurizio Pellegrino, in merito al momento surreale vissuto dagli etnei

Il momento vissuto dal Catania è davvero surreale, il club etneo infatti rischia seriamente il fallimento, nelle prossime settimane arriverà la sentenza del Tribunale in merito proprio al futuro della società rossazzurra. Il direttore sportivo dei siciliani, nel corso dell'intervista concessa a tutto.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

"Questa situazione pesa come un macigno da un punto di vista mentale, non puoi programmare, spero che tutto al più presto si possa risolvere. Finché teniamo il motore acceso c'è speranza. Per questo, se avremo la possibilità di continuare anche il prossimo anno con questa politica di valorizzazione dei giovani, con l'aggiunta di qualche innesto esperto, sono convinto che il Catania sarà protagonista".