Catania, Pellegrino: “Siamo ancora vivi, ora vogliamo continuare a vincere”

Le dichiarazioni rilasciate da Maurizio Pellegrino, direttore dell'area sportiva del Catania, dopo la decisione del Tribunale

Nella giornata di ieri, la notizia: è stato prorogato di altri dieci giorni l'esercizio provvisorio del Calcio Catania . La nuova data, decisa dal Tribunale di Catania , è quella del 17 marzo 2022. "Vorrei, ancora una volta, sottolineare l'impegno che il Tribunale ha ripetuto nei confronti di una realtà, quella calcistica, che abbraccia più strati sociali della città. Grazie anche ai curatori che hanno rinnovato in questi mesi il loro lavoro senza badare a orari e agli sforzi che ci hanno permesso di far scendere in campo la squadra", ha dichiarato Maurizio Pellegrino , direttore dell'area sportiva del Catania , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport".

"Il Catania è ancora vivo e finché avremo la possibilità di andare avanti, saremo disposti a giocare al massimo delle nostre facoltà. Lo abbiamo fatto sabato scorso contro il Monterosi, ricevendo in cambio un affetto straordinario da parte dei tifosi. Dobbiamo concludere la stagione in qualsiasi modo anche per garantire regolarità al campionato. E aggiungo anche un valore importante: la voglia dei giocatori di scendere in campo per onorare la maglia. Nonostante le difficoltà chiare e continue, nessuno si è mai tirato indietro. Ecco perché vogliamo continuare a fare il possibile per vincere", ha concluso Pellegrino.