Catania, Pellegrino: “Non distogliamo lo sguardo dalle nostre trattative”

Le parole del direttore dell'area sportiva del Catania Maurizio Pellegrino

Non è dello stesso avviso Pellegrino che, in un'intervista rilasciata ai microfoni de La Sicilia, ha voluto ribadire la volontà di trattenere il calciatore classe '88 tra le fila dell'organico a disposizione di Francesco Baldini. Ecco, di seguito, le sue parole: "Nessuno è incedibile, ma non è nostra intenzione disfarci di Piccolo. Ho letto più volte le voci di una sua partenza, ma se ci mettiamo a smentire ogni cosa che leggiamo in giro, proveniente non solo da Catania ma anche da altre città, finiremmo per distogliere lo sguardo dalle trattative che stiamo portando avanti”.