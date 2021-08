Catania, Pellegrino: “Meglio fallire? Mi ribolle il sangue. Rauti? Stiamo trattando”

A tener banco in casa Catania le vicende societarie: Maurizio Pellegrino, direttore dell'area tecnica rossazzurra, si è soffermato su problematiche, strategie in sede di calciomercato e prospettive del club etneo in vista del prossimo campionato

⚽️

In casa Catania le vicende societarie legate costituiscono il trend topic del momento. Dalla telenovela Joe Tacopina, con l'imprenditore italo-americano poi attirato dalle sirene ferraresi della SPAL - club di Serie B del quale oggi è presidente -, passando al rischio, poi scongiurato, di mancata iscrizione del club etneo al prossimo campionato di Serie C 2021-2022. Nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano isolano "La Sicilia", il direttore dell'area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, si è soffermato sui temi di estrema attualità legati alla società rossazzurra.

"Se penso che qualcuno dice che era meglio fallire, mi fa ribollire il sangue, guardiamo al futuro con un po' di serenità in più, negli ultimi giorni in società si è avvicinato qualcuno. Facciamo sacrifici per andare avanti. Mercato? Giusto mix tra giovani e giocatori esperti di Serie C, arriveranno altri 3-4 acquisti e stiamo trattando Rauti e Negro".