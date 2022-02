Catania, Pellegrino: “Faremo il nostro dovere fino alla fine. Daremo tutto in campo”

Le parole del direttore dell'area tecnica rossoazzurra

Parola a Maurizio Pellegrino. Il direttore dell'aerea tecnica del Catania è intervenuto in un'intervista rilasciata alle colonne odierne de La Sicilia, dicendo la sua sulla complicata situazione societaria che sta coinvolgendo la compagine etnea. L'asta tenutasi per l'acquisizione del titolo sportivo è andata deserta, con nessun acquirente presentatosi con un offerta per risollevare le sorti del club. L'ultima deadline è ormai fissata al 28 febbraio, data oltre la quale, probabilmente, il Catania non sarà in grado di proseguire la sua stagione sportiva. Ne è consapevole lo stesso Pellegrino, che ha parlato così del futuro prossimo della squadra. Ecco, di seguito, le sue parole: "Come abbiamo sempre fatto nei momenti più delicati per il futuro del club, continueremo a farlo anche adesso, dopo aver saputo che l'asta è andata deserta. Faremo il nostro dovere, entreremo in campo per dare tutto. Ringrazio di cuore i curatori e il Tribunale per il lavoro svolto fino a questo momento. In questo momento invito tutti i tifosi a pensare a sostenerci ancora contro il Picerno. La storia ha sempre prevalso su tutto, anche su questi momenti terribili. Sabato e martedì, ci stiamo preparando al meglio, ancora una volta stringendoci più forte di prima".