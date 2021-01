Catania, Pecorino verso la Juventus? Pellegrino: “Ecco come stanno le cose. Emanuele vuole andare via”

Quale futuro per Emanuele Pecorino?

Il giovane attaccante di proprietà del Catania, si sa, è finito da tempo nel mirino della Juventus di Andrea Agnelli. Nel dettaglio, il club bianconero – come riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ – vorrebbe subito il classe 2001 per inserirlo prima nella formazione Under 23 e poi, in estate, “provare a fargli respirare l’aria della prima squadra”, scrive la Rosea.

“C’è stata una proposta ulteriore della Juventus, che ancora deve pervenire materialmente alla società, c’è la volontà del ragazzo che vuole andare via. Se la proposta diventa concreta e dovesse accontentare il club e il ragazzo, non è escluso che si possa fare”, ha dichiarato il direttore Maurizio Pellegrino. La punta etnea, che fin qui ha realizzato cinque reti, nelle scorse settimane è stato dichiarato incedibile da Joe Tacopina. Ma il suo futuro potrebbe essere comunque lontano da Catania.

Se Pecorino dovesse lasciare la Sicilia, il club rossazzurro dovrà necessariamente prendere un sostituto. Per questo motivo, il Catania sarebbe nuovamente sulle tracce di Matteo Di Piazza, in uscita dal Catanzaro, e di Andrea Bianchimano. Seguiranno aggiornamenti…