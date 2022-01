Catania, toto-asta: anche Tacopina pronto ad aiutare. E quel gruppo di Milano…

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per la cessione del titolo sportivo: le offerte potranno essere presentate entro l'11 febbraio

"Adesso è il toto-asta", apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Catania. Lo scorso 11 gennaio è stato pubblicato il bando per la cessione del titolo sportivo. Base d'asta di un milione di euro. Le offerte potranno essere presentate entro il prossimo 11 febbraio alle ore 12:00. Ma chi parteciperà? "I costi prevedibili per la nuova società non sarebbero insormontabili", si legge.