Catania, parla Nicolosi: “Futuro? La proposta di Tacopina è eccellente, la nostra volontà…”

Parola a Gaetano Nicolosi.

Catania, l’annuncio di Tacopina: “Offerta presentata con tre opzioni diverse. Non ci accontentiamo della Serie A”

L’esponente principale della Sigi, intervenuto ai microfoni di ‘Telecolor’ nel corso della trasmissione ‘Corner’, si è espresso in merito al futuro del Calcio Catania dopo le proposte avanzate da Joe Tacopina per acquisire il club etneo.

“C’è la volontà di rimanere in percentuale lasciando un pezzo di Catania nei nostri cuori, rimanendo nel progetto del Calcio Catania. Poi ognuno di noi, leggendo le proposte di Tacopina, sarà libero di scegliere la migliore. Il Cda deciderà mercoledì quale strada intraprendere valutando le tre proposte pervenute dal gruppo Tacopina. Io vorrei continuare l’avventura insieme agli altri soci, ma ripeto vedremo quale decisione sarà presa mercoledì. Ci sono tanti soci che hanno messo energie risolvendo tanti problemi e poi anche lo staff tecnico ha svolto un bel lavoro. Penso a Pellegrino che ha fatto la squadra, ad Augello che ci ha seguito con l’ufficio legale e tanti altri che hanno lavorato bene. Il nostro è un progetto serio ma Tacopina è determinato e vuole costruire qualcosa di importante. Noi, però, non siamo da meno. Tacopina ha fiutato che Catania può dare tanto ed è pronto ad investire per portare il club ad alti livelli. Il suo progetto è eccellente ma noi vogliamo dimostrare che anche il nostro lo è altrettanto”, sono state le sue parole.

Catania, Tacopina pensa già al derby: “So quanto conta la sfida contro il Palermo. Ecco i punti chiave del mio progetto”

Intanto, nei giorni scorsi, Tacopina ha speso parole al miele proprio nei confronti di Nicolosi: “Mi piace, è un uomo di successo. Non essendo noi a gestire il Catania non possiamo dire ora se ci saranno cambiamenti nello staff tecnico però il lavoro svolto finora sul campo è stato molto buono”.