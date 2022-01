Catania, parla Ghirelli: “Sono meno preoccupato, può esserci un futuro”

Le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in merito alla delicata situazione vissuta dal Catania

Lo scorso 5 gennaio, il verdetto: dopo il fallimento, il Tribunale ha concesso al Calcio Catania l'esercizio provvisorio fino al prossimo 28 febbraio. Il titolo sportivo e la stagione in corso, dunque, potrebbero essere salvati. Titolo che sarà messo prossimamente all'asta, con pubblicazione di apposito bando, al fine di consentire un passaggio di consegne. Il nuovo acquirente, però, dovrà farsi carico dei soliti debiti sportivi e programmare i due prossimi esercizi.

"Si è concesso maggior tempo per risolvere i problemi - ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, intervenuto ai microfoni di "Catanista" -. Questo è dovuto da un lato alla capacità di aver recepito la disponibilità da parte di coloro i quali hanno fatto i versamenti di poter assicurare un percorso positivo. Inoltre, si consente ad una città e ai tifosi di respirare un attimo. In corso c’è la campagna trasferimenti, e questo sarà un elemento importante per il Catania. Sono meno preoccupato, diciamo. Catania, la città, la tifoseria e la sua storia sono già un elemento molto forte, quindi credo possa esserci un futuro", le sue parole.