Catania-Palermo, venduti 5 mila biglietti: Baldini verso il 4-3-3. La situazione

La situazione in casa Catania in vista del derby contro il Palermo, valido per la diciottesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Continua a crescere il numero di biglietti acquistati per il derby di domenica. Ieri sera la prevendita ha toccato quota 5 mila", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" puntando i riflettori sul match di Serie C in cui si affronteranno il Catania di Francesco Baldini ed il Palermo di Giacomo Filippi.

La capienza dello stadio "Angelo Massimino", viste le norme di sicurezza anti pandemia, si attesta attorno alle 11 mila unità. Nel frattempo, la franchigia etnea prepara in modo assiduo il derby che può far svoltare Luca Moro e compagni, reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro di campionato. "La squadra ieri si è allenata disputando una partitella in famiglia rigorosamente a porte chiuse", si legge sul noto quotidiano. Quest'oggi il coach del Catania lavorerà dal punto di vista prettamente tattico.

"Si va verso il 4-3-3 ma con il dubbio di Baldini sull'utilizzo o meno di Maldonado in cabina di regina. Il tecnico spera di avere il centrocampista Provenzano (fra l'altro originario di Palermo) a pieno regime dopo un malanno alla caviglia", conclude la Rosea.