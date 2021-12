Catania-Palermo, rebus biglietti: il settore ospiti resterà vuoto per il derby

Il settore ospiti dello stadio "Angelo Massimino" resterà vuoto in occasione del derby di Serie C tra Catania e Palermo

Mediagol (nic) ⚽️

"Il settore ospiti dello stadio "Angelo Massimino" resterà vuoto in occasione del derby di Serie C tra Catania e Palermo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" non lasciando scampo ad equivoci circa la presenza dei tifosi rosanero per il derby contro la franchigia etnea.

Il paradosso riguarda l'iniziale via libera dell'Osservatorio Nazionale per autorizzare la vendita dei tagliandi del settore ospiti ai residenti nel capoluogo siciliano, previo possesso di un programma di «fidelizzazione» che attualmente il club rosanero non detiene.

"I contatti intercorsi con la questura non hanno portato ad aperture per gli abbonati, dunque il settore ospiti rimarrà vuoto. I tagliandi per tutti gli altri settori potranno essere acquistati solo dai non residenti nella provincia di Palermo", conclude il noto quotidiano.