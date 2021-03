Catania-Palermo, tutto pronto per il derby: i convocati di Raffaele in vista del match contro i rosanero

Tutto pronto per il derby più importante e sentito della Sicilia.

Catania-Palermo, i convocati di Giacomo Filippi: torna Valente, l’elenco completo

Manca poco al match in programma allo stadio Angelo Massimino, valido per la ventottesima giornata del girone C di Serie C. Prima in panchina per Giacomo Filippi, subentrato in settimana all’ormai ex tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia. Sono 22 i calciatori convocati invece da Giuseppe Raffaele, tecnico del Catania, in vista del derby contro la compagine rosanero.

Ecco l’elenco nel dettaglio:

PORTIERI: Santurro, Confente.

DIFENSORI: Silvestri, Calapai, Pinto, Albertini, Claiton, Sales, Giosa.

CENTROCAMPISTI: Dall’Oglio, Welbeck, Manneh, Maldonado, Izco, Rosaia.

ATTACCANTI: Sarao, Reginaldo, Vrikkis, Russotto, Di Piazza, Golfo, Volpe.

