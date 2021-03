CATANIA-PALERMO, TANTE NOVITA’ E ROSANERO CON IL 3-4-3: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Tutto pronto per Catania–Palermo.

Queste le formazioni ufficiali della gara valida per la 28a giornata del Campionato di Serie C – Girone C, in programma alle ore 20.30 allo Stadio “Angelo Massimino”.

CATANIA: 32 Confente; 5 Silvestri (C.), 4 Giosa, 17 Sales; 26 Calapai, 23 Dall’Oglio, 6 Welbeck, 20 Pinto; 28 Golfo, 9 Sarao, 7 Russotto.

Allenatore: Raffaele.

A disposizione: 1 Santurro, 3 Claiton, 8 Rosaia, 10 Reginaldo, 11 Vrikkis, 13 Izco, 15 Maldonado, 16 Albertini, 19 Manneh, 30 Volpe, 33 Di Piazza.

PALERMO: 1 Pelagotti; 24 Somma, 5 Palazzi, 15 Marconi; 4 Accardi (C.), 27 Luperini, 18 De Rose, 14 Valente; 10 Silipo, 17 Lucca, 7 Floriano.

Allenatore: Filippi.

A disposizione: 12 Fallani, 6 Crivello, 8 Martin, 11 Santana, 16 Peretti, 21 Broh, 23 Rauti, 26 Marong.

ARBITRO: Matteo Marcenaro (Genova).

ASSISTENTI: Marco Ceccon (Lovere) e Cosimo Cataldo (Bergamo).

QUARTO UOMO: Francesco Cosso (Reggio Calabria).