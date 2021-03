Catania-Palermo, Tacopina vola a New York e non sarà al Massimino: il messaggio di Joe ai tifosi etnei in vista del derby

Mercoledì 3 marzo alle ore 20:30 andrà in scena il derby di Sicilia tra Catania e Palermo.

Serie C-Girone C, Catania-Palermo: arbitra Matteo Marcenaro di Genova

Gli animi in casa rosanero sono tesi, con l’esonero di Roberto Boscaglia che ha scosso ulteriormente l’ambiente, ma il confronto col Catania va oltre ogni crisi, e vincerlo potrebbe dare nuova linfa vitale al club di Dario Mirri. Il patron dei rossazzurri, Joe Tacopina ha annunciato nelle ultime ore che non potrà essere presente allo stadio Massimino di Catania per impegni lavorativi, che l’hanno costretto a tornare in America.

Di seguito il messaggio del patron degli etnei rivolto ai tifosi.

“Cari amici, con questo breve messaggio voglio annunciarvi che purtroppo non sarò al Massimino in occasione di Catania-Palermo. Le coincidenze aeree, in vista di un ritorno a New York in tempo per un inderogabile impegno professionale, mi obbligano infatti a partire martedì pomeriggio. In questi giorni di lavoro, caratterizzati da riunioni importanti, ho mantenuto un certo riserbo perché entriamo in una fase decisiva per il futuro del Calcio Catania ed è mio preciso dovere usare discrezione per rispettare gli equilibri.

Il mio team è sempre a disposizione della SIGI e dell’attuale dirigenza della società perché mi sento già parte di quel “Grande Noi” rossazzurro di cui scrive il mio amico Giovanni Ferraù. Sarò comunque davanti alla tv e idealmente al fianco della squadra come i nostri straordinari tifosi, sperando nel ritorno alla vittoria.

Forza Catania”