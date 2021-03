Catania-Palermo, Raffaele: “Vincere e basta, la mia sui rosanero. Il derby arriva al momento giusto”

Parola a Giuseppe Raffaele.

Dopo tre pareggi di fila, il Catania si appresta a sfidare il Palermo nel match valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, con l’obiettivo di raggiungere il quarto posto della classifica del Girone C, occupato al momento dal Catanzaro. Intervenuto ai microfoni della stampa, il tecnico del Catania si è espresso in vista del match in programma mercoledì sera allo Stadio “Angelo Massimino”. Non certamente una partita come le altre.

“Il derby arriva al momento giusto, perché ci dà le motivazioni per esprimerci al meglio e interrompere la serie di pareggi. Ci manca la vittoria, l’abbiamo cercata anche domenica scorsa, ma la fortuna non è dalla nostra parte. I rosa hanno un organico valido, piuttosto che pensare ai loro problemi preferisco risolvere i nostri. Sono però dispiaciuto per l’esonero di Boscaglia. Derby senza pubblico? Certo, con gli spalti affollati sarebbe ben altra cosa, ma per noi resta una partita fondamentale, perché ci può dare la spinta giusta per continuare la rincorsa al Catanzaro. Siamo consapevoli che è una gara importante per la squadra, per la società, per la città. Ci serve la vittoria e basta”, sono state le sue parole, riportate dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’.