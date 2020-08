Catania, Pagliara: “Non venderemo la società a chiunque, con Joe Tacopina…”

Il futuro della dirigenza del Catania non è ancora ben definito in vista del prossimo campionato di Serie C.

L’interesse del patron del Venezia, Joe Tacopina, in merito all’acquisto del club etneo sembra essere ancora vivo. A confermarlo è lo stesso Fabio Pagliara, rappresentante della Sigi, ovvero la cordata imprenditoriale che ha acquisito la proprietà del Catania Calcio. Nel corso di una lunga intervista concessa al “Catanista.eu”, il rappresentate del gruppo imprenditoriale degli etnei ha parlato proprio dell’interessamento del noto avvocato italo-americano.

“Personalmente non penso sia all’ordine del giorno oggi pensare di vendere la società a chiunque. Poi ripeto, con Joe Tacopina io personalmente ho avuto uno scambio di messaggi e mi è sembrato che sia molto interessato. Quindi ben venga, lo ascoltiamo con attenzione“.

A conferma di tutto ciò, lo stesso Tacopina, durante un’intervista di pochi giorni fa, aveva dichiarato di un forte interesse per il Catania a discapito proprio del Venezia: “Amo Venezia e la sua gente. Ma allo stesso tempo sono rimasto deluso dai tifosi. A Catania invece cammino per le strade e la gente mi ferma già pregandomi di restare. È quel feeling che ho sentito anche a Roma e Bologna. Per fare l’incasso di una partita al Massimino, a Venezia ce ne vogliono quattro. Un altro pianeta. L’unico fatto vero è il mio coinvolgimento per il progetto Catania, tra i più interessanti in Italia. Negli ultimi giorni sono andato a Catania, ho visitato Torre del Grifo e mi sono incontrato con i rappresentanti del gruppo Sigi. Ho origini siciliane da parte di madre, non lontano da lì. La storia del Catania è notevole”.