Catania, Pagana: “Match più importante fuori campo. In campionato obiettivo salvezza”

Le parole di Giuseppe Pagana sull'attuale situazione vissuta dal Catania: "Se l’alternativa è sopravvivere bisogna accettare la situazione che inizialmente può sembrare anche la più drastica"

“ La partita più importante è a livello amministrativo, sul campo l’obiettivo deve essere la salvezza, poi quel che viene è tutto di guadagnato. Ma è vitale guardare a cosa succede fuori dal campo. I problemi sono tanti, reali, bisogna cercare una soluzione possibile per l’immediato e per il futuro ".

"Tutti i tifosi del Catania vorrebbero l’emiro del caso che salvi le sorti del club - ha dichiarato l'allenatore a "TeleOne" - ma in maniera realistica la vedo molto difficile. Chi vuole bene davvero al Catania deve pensare a quel che potrà fare il Catania nei prossimi anni, garantendo un futuro più sereno. Se si deve continuare a sopravvivere il Catania non andrà da nessuna parte. Non sto dicendo che l’unica strada da percorrere è il fallimento. Se ci sono le condizioni reali per salvare il Catania e rilanciarlo sul piano sportivo ed amministrativo ben venga, se l’alternativa è sopravvivere bisogna accettare la situazione che inizialmente può sembrare anche la più drastica ma forse in prospettiva la più giusta”.