Catania, ore calde per il club: oggi Mancini può firmare il rogito

il nuovo patron rossazzurro potrebbe apporre quest’oggi la firma sul rogito che gli consegnerebbe il ramo d’azienda sportivo del Calcio Catania

Giornate calde in casa Catania, dove sono in ballo il presente e il futuro del club rossazzurro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, è fissato per questa sera l'appuntamento dal notaio Andrea Grasso per la firma sul rogito che sancirà in via definitiva il passaggio del Catania nelle mani dell'imprenditore Mancini.