Catania, onorata scadenza 16 dicembre: pagati gli stipendi ai tesserati

II Catania Calcio ha pagato gli stipendi di ottobre ai tesserati in vista della scadenza fissata per il 16 dicembre

Buone notizie per il Catania, in clima pre-derby, in vista della delicata sfida di domenica pomeriggio contro il Palermo che andrà in scena al "Massimino". Il club etneo, diviso tra campionato e vicende extra-campo, può infatti tirare un grosso sospiro di sollievo. Secondo quanto riportato dal quotidiano "La Sicilia", la SIGI avrebbe pagato gli stipendi di ottobre ai tesserati, onorando dunque la scadenza fissata per il 16 dicembre.