Catania, oggi la seduta prefallimentare: ecco cosa rischia il club etneo

E' in programma quest'oggi presso la sede del Tribunale di Catania l'udienza prefallimentare: in gioco la continuità aziendale della società etnea

"E' in gioco la continuità aziendale della società, soprattutto la storia della matricola 11700 tanto cara ai tifosi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sull'udienza prefallimentare che incombe quest'oggi sul club etneo. Il Tribunale di Catania ha chiesto determinate garanzie alla società rossoblu che devono essere fondate su capacità gestionali ed economiche.

Nei giorni scorsi sono stati saldati gli stipendi di ottobre e pertanto trapela un cauto ottimismo. "Settimane fa il Tribunale aveva comunque nominato due consulenti tecnici per esaminare lo stato economico del Calcio Catania. Sono stati individuati l'ammontare dei debiti, il valore totale dell'azienda, è stata completata una cernita dei beni materiali e non", si legge sul noto quotidiano. E' di fondamentale importanza che il club rossoblu sia in grado di dimostrare una continuità aziendale che precluda da sporadici episodi.