Catania, nuovo summit per salvare il titolo. Farraù: “Tenteremo fino all’ultimo”

600 mila euro entro lunedì o il Catania sarà fuori: le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Sigi, Giovanni Ferraù

Ore concitate per il Calcio Catania. Entro lunedì, infatti, Sigi dovrà versare la somma di 600 mila euro: crediti che il club etneo avanza dalla proprietà. Tale condizione, infatti, viene posta come imprescindibile per eventuali proroghe e per il continuo delle attività sportive.