Catania-Notaresco, il tecnico Raffaele: “La squadra ha lavorato bene, abbiamo un obiettivo”

Poco più di sei ore e sarà Catania-Notaresco, match valido per il primo turno di Coppa Italia.

Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club rossazzurro alla vigilia della sfida in programma alle ore 19 allo Stadio “Angelo Massimino”, il tecnico del Catania Giuseppe Raffaele ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in Sicilia.

“E’ importante tornare a giocare, è stato un precampionato difficile e frastagliato, con arrivi dei giocatori in tempi diversi. E’ stato così per tutta la Serie C, quindi dobbiamo essere bravi, avere pazienza. Può essere che ci sia una condizione di forma diversa tra i giocatori stessi, nonostante si sia lavorato insieme. Abbiamo finalmente l’occasione di rompere il ghiaccio. L’obiettivo per noi è quello di sfruttare questa partita e arrivare al campionato avendo un buon minutaggio, nelle migliori condizioni. La squadra ha lavorato bene. Sicuramente sono indisponibili Pinto e lo squalificato Silvestri, altri giocatori non sono al meglio della condizione ed altri vanno valutati durante la partita, pensando anche al campionato e considerando l’aiuto delle cinque sostituzioni”, sono state le sue parole.

MODULO E TIFOSI – “Che modulo utilizzeremo? Sicuramente ci siamo soffermati molto sui concetti della squadra. Sapete benissimo che abbiamo avuto delle difficoltà a completare un determinato reparto, abbiamo quindi trasmesso concetti per la difesa a tre, ma per raggiungere il massimo dell’espressione della squadra abbiamo bisogno di rifinire qualcosa dietro. Speriamo che molto presto avremo con noi anche i tifosi: il calcio senza pubblico è limitativo”, ha concluso Raffaele.