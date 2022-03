Catania, niente firma del rogito per Mancini: “Un giorno non fa differenza”

L'attesa firma di Benedetto Mancini sul rogito, che sancirà in via definitiva il passaggio del Catania nelle sue mani, non è arrivata nella giornata di oggi

Ore calde per il Catania, dopo l'intervento dell'imprenditore Benedetto Mancini che ha salvato il club dal fallimento nelle precedenti aste. Secondo quanto annunciato oggi, Mancini avrebbe dovuto incontrare curatori fallimentari del Catania Calcio con l'avvocato Andrea Grasso, per la firma del rogito che consegnerebbe di fatto la società nelle sue mani.

La tanto attesa firma però non è arrivata, così riporta La Sicilia. Fuori dallo studio dell'avvocato, Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Stiamo sistemando alcuni particolari, un giorno di differenza non sposta nulla di grave". Queste le rassicuranti parole dell'imprenditore romano.