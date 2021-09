Catania, Nicolosi: “Ci vogliono risorse economiche, la città faccia la sua parte”

Il presidente della Sigi, società che controlla il Catania, orgoglioso della prestazione offerta dai rossazzurri nell'ultimo turno

Prima uscita casalinga positiva per il Catania che ha superato per 2-0 la Fidelis Andria nella seconda giornata del campionato di Serie C (girone C). Gli etnei si sono riscattati al meglio dopo la pesante sconfitta rimediata nel primo turno in casa del Monopoli, vittoria convincente per gli uomini di Baldini che ha impressionato anche Gaetano Nicolosi. Non solo calcio giocato nelle sue parole, ma anche il futuro della società che potrebbe dipendere anche dal sostegno dei tifosi. Il presidente della Sigi, società che controlla i rossazzurri, nel corso dell'intervista concessa 'La Sicilia', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.