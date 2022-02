Catania, Moro: “Voglio battere ogni record di gol! Belli e concreti contro la Turris”

Le parole di Luca Moro, autore di un gol e di un assist della vittoria del Catania contro la Turris per 1-3 in Serie C

Luca Moro sta diventando l'uomo dei record non solo per il Catania ma per l'intera Serie C . L'attaccante rossazzurro, acquistato recentemente dal Sassuolo , è stato protagonista del match vinto dagli etnei contro la Turris per 1-3 ed ha rilasciato alcuni dichiarazioni tramite i canali ufficiali:

"Alle critiche ho risposto sul campo come preferisco io anziché usare le parole. Anche se ho firmato per il Sassuolo continuerò a dare il massimo per il Catania fino alla fine della stagione. Non è facile giocare ogni tre giorni ma bisogna adattarsi. Sono contento per l'assist ma anche per il mio gol di testa. Catania più bello o concreto contro la Turris? Siamo usciti dal basso con coraggio contro la Turris ed è bello per i tifosi che sono venuti aver vinto in trasferta. Adesso vorrei raggiungere due record: quello di gol di Spinesi in una stagione in maglia rossazzurra e quello di Serie C per maggior numero di reti".