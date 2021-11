Catania, Moro: “Rossoazzurri scelta azzeccata. Derby col Palermo? È importantissimo”

Luca Moro, bomber del Catania, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi sul suo arrivo in Sicilia e sull'imminente derby contro il Palermo

Luca Moro, attaccante classe 2001 del Catania, è intervenuto ai microfoni di "goal.com" soffermandosi sulla scelta di approdare in Sicilia quest'estate. Il bomber etneo, autore di ben quattordici reti in tredici presenze in maglia rossoazzurra, parla anche dell'imminente derby contro il Palermo, in programma domenica 12 dicembre alle ore 14:32, valido per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Di seguito le parole del ventenne attaccante della selezione italiana under20: