Catania, Moro: “Ringrazio Catania, sto crescendo molto. Italia? Il sogno continua”

Le parole del giovane attaccante rossoazzurro in merito alla sua avventura d'esordio con la Nazionale U20 e alla sua esperienza con la maglia del Catania

Parola a Luca Moro . Continua il momento da sogno dell'attaccante del Catania , che non smette di incantare sia con la maglia rossoazzurra che con quella dell' Italia U20 . Nel corso di questa sosta per le Nazionali, è arrivato il primo gol azzurro del giovane centravanti nel match contro la Repubblica Ceca . Segnali di una crescita molto importante e che porta anche la firma del club etneo, bravo nel far maturare in maniera graduale il classe 2001 in prestito dal Padova .

In un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Moro ha dato grande merito del suo rendimento alla società siciliana, brava nel valorizzarne aspetti tecnici e tattici in questa prima parte di stagione in Serie C. Ecco alcuni passi salienti del suo intervento: "Ho vissuto un buon impatto grazie anche al Catania che mi ha messo immediatamente all'interno del proprio gruppo, mi ha saputo accogliere al meglio e trasmesso autostima. Ai tifosi quando mi incontrano per strada dico sempre che possono stare tranquilli che fin quando sono lì darò il cento per cento. L'esperienza azzurra? Favolosa, adesso torno in Sicilia per continuare a dare il meglio".