Catania, Moro: “Non possiamo attaccarci alla sfortuna, serve più attenzione”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal giovane attaccante del Catania al termine della sfida contro il Bari

"C’è molta amarezza, prendiamo il lato positivo e cioè il mio gol anche se non ha prodotto punti. Dobbiamo lavorare". Parola di Luca Moro. Approdato alla corte di Francesco Baldini nel corso della sessione estiva di calciomercato in prestito dal Padova, il giovane attaccante classe 2001 ha messo a segno il gol del momentaneo pareggio del Catania contro il Bari. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C-Girone C, Moro ha analizzato la prestazione offerta dalla compagine etnea contro gli uomini di Mignani.