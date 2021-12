Catania, Moro: “Indimenticabili i gol al Palermo. Qui grande impatto, sto benissimo”

Le parole dell'attaccante del Catania,

Parola a Luca Moro. 18 gol in 16 presenze nel campionato di Serie C. Questo il biglietto da visita realizzativo dell'attaccante del Catania, protagonista fino a questo momento di una stagione impressionante all'ombra del 'Massimino'. Il classe 2001 sta trascinando con le sue reti la formazione di Francesco Baldini, con le ultime due segnature nel derby vinto contro il Palermo che hanno fotografato in maniera ancor più nitida il momento fantastico del numero 24 rossoazzurro. Intervistato alle colonne de La Gazzetta dello Sport, Moro ha raccontato le sue sensazioni sul derby, soffermandosi anche sull'ambiente che vive quotidianamente a Catania. Ecco, di seguito, le sue parole: "Parto dai minuti finali quando abbiamo dovuto agire con una inferiorità numerica non meritata(espulso Russini, ndr) e ci siamo uniti ancora di più per resistere. Al di là dei gol è stato il momento in cui abbiamo ribadito il nostro spirito di gruppo e la voglia di prevalere contro un avversario di spessore. Gol nel derby? Per la valenza sì, visto che si trattava di un confronto tra squadre della stessa regione giocato di fronte al nostro pubblico".