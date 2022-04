Catania, Moro: “Che emozione il ‘Massimino’. Rossoazzurri nel cuore, fine ingiusta”

Luca Moro ha salutato i tifosi del Catania con delle parole al miele rivolte alla città e al club etneo ormai scomparso

Parola a Luca Moro . ha fatto sognare i tifosi del Catania con gol e giocate, per diversi mesi ha guidato la classifica cannonieri della Serie C ma anche e soprattutto la squadra di Francesco Baldini in un momento estremamente negativo. Dai due gol al derby casalinga col Palermo alle esultanze sfrenate sotto la curva al 'Massimino', Luca Moro avrà davanti un futuro certamente radioso, ma porterà sempre nel cuore Catania e la sua energia.

È stato molto chiaro il giovane bomber, intervistato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, dove ha sottolineato la delusione per come sia terminata la sua avventura con il club etneo. Una squadra, una città e dei tifosi che - a suo dire - gli rimarranno per sempre nel cuore, ecco le sue parole: "Le immagini, forti, che rimarranno nella mia testa sono le esultanze sotto la curva Nord dopo i gol realizzati al Massimino. Emozioni, ma anche rimpianti, perchè quei momenti mi mancheranno. Si era creato un rapporto intenso con i tifosi, ci raggiungevano anche in trasferta per sostenerci. E più gravi erano le difficoltà, più si elevavano le voci a sostegno di un gruppo favoloso. Non doveva finire così, ma abbiamo fatto il possibile per andare avanti, per alimentare quella che è stata definita– nona torto– una favola. Poi, però, ci sono stati episodi andati in un certo modo, oltre le nostre competenze. Il calcio è fatto anche di questi episodi, ho mille rimpianti, ma anche una gratitudine immensa. Spero che quello con Catania sia solo un arrivederci".