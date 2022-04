Catania, Monteagudo: “Ripartire come il Palermo. Potevano farci finire il campionato”

Le dichiarazioni del difensore Monteagudo al seguito del fallimento del Catania in Serie C. Il difensore argentino è ora svincolato

Javier Monteagudo , ex difensore del Calcio Catania ormai fallito ed escluso dal campionato di Serie C, ha parlato così ai microfoni di Radio Universidad. Queste le sue dichiarazioni riportate da tuttocalciocatania:

"Il Catania può iniziare in serie D la prossima stagione, come hanno fatto Bari, Palermo o Parma. Ma la situazione è difficile, perché per molti anni c’è stata una cattiva gestione, tanti debiti che non si sono potuti saldare ed è successo il peggio, il fallimento del club. Ci hanno escluso dal campionato, ci hanno tolto tutti i punti che erano stati ottenuti e non abbiamo avuto la possibilità di giocare i playoff. Meritavamo di finire il torneo e ci hanno tolto questa possibilità, situazione molto triste. Io, oggi, sono un giocatore libero. Avevo ancora un anno e mezzo di contratto a Catania, ma di fronte a questa situazione sono stato svincolato. Ora devo essere paziente, calmo e non perdere il ritmo".