Catania, Monteagudo: “Asta deserta? Non capisco perché nessuno compri il club”

Le parole del difensore del Catania, Juan Cruz Monteagudo, sulla situazione societaria vissuta dal club rossazzurro

“Davvero non capisco perché nessuno compri il Catania, c’è una città bellissima dove hai tutto, Torre del Grifo è un centro sportivo da Serie A, con una squadra valida che può ancora migliorare l’attuale classifica. Speriamo di finire la stagione, lo meritiamo. Come si fa ad andare avanti senza avere con regolarità lo stipendio assicurato ogni mese? Quando ti alleni e scendi in campo, lo fai senza problemi perché in quel momento non ci sono altri pensieri, giochi e lo devi fare con il cuore. - continua il difensore parlando anche dei tifosi - Ci applaudono e sostengono in qualsiasi circostanza, sono unici. Normalmente quando si perde c’è rabbia, invece i tifosi sono sempre dalla nostra parte sia che si vinca sia che si perda ed è bello festeggiare sotto la curva. È la dimostrazione che stai lavorando bene e la gente apprezza il nostro impegno”.